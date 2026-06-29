Сыпь на теле трёхлетнего мальчика оказалась необычным симптомом рака

Обычная на первый взгляд сыпь оказалась признаком рака крови. Такой диагноз поставили трёхлетнему мальчику из Великобритании, пишет UNILAD.

Оскар заболел весной 2022 года. У ребёнка поднялась температура и врачи решили, что у него инфекция — назначили антибиотики. Однако уже через сутки мать мальчика Филиппа заметила у сына мелкую фиолетовую сыпь на веках и груди.

Пятна не исчезали при надавливании, поэтому родители снова обратились за медицинской помощью. Оскара направили к педиатру в больницу Честерфилда. По словам семьи, тогда им сказали не переживать слишком сильно, но анализы крови быстро показали подозрение на лейкоз.

Диагноз подтвердили 1 июня 2022 года в детской больнице Шеффилда. У мальчика выявили острый лимфобластный лейкоз. Отец ребёнка Джеймс позже рассказал, что без лечения сыну могли оставаться «недели, если не дни».

Оскар прошёл два года тяжёлой терапии, включая сотни доз химиотерапии и лечение серьёзных инфекций. В июле 2024 года мальчик завершил курс и вышел в ремиссию. Сейчас семья рассказывает его историю, чтобы поддержать других родителей и напомнить: тревожные симптомы у детей лучше проверять повторно, если состояние вызывает сомнения.

Ранее редкий случай рака описали у пятилетнего мальчика из США. У ребёнка спустя четыре года после генной терапии обнаружили опухоль мозга. Мальчик страдал мукополисахаридозом первого типа — тяжёлым наследственным заболеванием, которое без лечения может привести к ранней смерти. Врачи применили экспериментальный препарат RGX-111, доставляющий в клетки здоровую копию повреждённого гена с помощью безвредного вируса.