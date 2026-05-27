Не только маммография: Врач назвала способ вовремя заметить рак груди при менопаузе

В возрасте 45–55 лет молочные железы начинают меняться: железистая ткань постепенно замещается жировой, гормональный фон становится нестабильным, а привычные доброкачественные образования могут выглядеть на УЗИ иначе. В этот период особенно важно вовремя отличить безопасные изменения от тех, которые требуют дополнительного обследования. Заведующая отделением ультразвуковой диагностики КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Айна Кузумова рассказала Life.ru, как в этом помогает эластография.

В этот период особенно важно точно отличить безопасные образования — фиброаденомы и кисты с утолщённой стенкой — от подозрительных изменений, требующих биопсии. Одним из современных помощников здесь является эластография — метод УЗИ, который показывает не только форму и размер, но и упругость ткани.

Как возраст меняет картину на УЗИ

Фиброаденома — самое распространённое доброкачественное образование молочной железы. Это плотный узел из железистой и фиброзной ткани. Обычно такие образования мягкие или умеренно плотные, однако после 50 лет внутри них может развиваться гиалиновая дегенерация — своеобразное «старение» ткани, из-за которого узел становится жёстче.

Именно поэтому на обычном УЗИ такая изменившаяся фиброаденома иногда выглядит подозрительно.

Киста — это полость, заполненная жидкостью. Простые кисты обычно имеют тонкую стенку и считаются безопасными. Но если стенка утолщается, становится неровной или внутри появляются перегородки, врачам приходится исключать более серьёзные изменения.

Почему обычного УЗИ бывает недостаточно

Классическое ультразвуковое исследование хорошо показывает форму, размеры, границы и внутреннее строение образования. Однако оно не всегда позволяет оценить главный диагностический признак — плотность ткани.

Злокачественные опухоли, как правило, плотнее доброкачественных из-за разрастания рубцовой ткани и инфильтрации опухолевыми клетками. Кроме того, их контуры часто становятся нечёткими. Именно поэтому в диагностике всё чаще используют эластографию.

Эластография — это метод УЗИ, который оценивает упругость и эластичность тканей. Существует два основных типа исследования:

эластография сдвиговой волной (SWE), при которой аппарат измеряет скорость прохождения волны через ткань и переводит результат в числовые показатели;

компрессионная, или strain-эластография (SE), когда оценивается степень деформации ткани при лёгком надавливании датчиком.

Что важно знать женщинам в перименопаузе

В период перименопаузы в молочной железе увеличивается объём жировой ткани, из-за чего окружающий фон становится мягче. На этом фоне фиброаденомы действительно могут казаться более плотными, чем раньше. Тем не менее, по словам врача, эластография сохраняет высокую точность независимо от возраста пациентки.

При кистах с утолщённой стенкой метод также помогает точнее различать тип образования. Жидкость внутри кисты легко сжимается и выглядит мягкой на изображении, тогда как плотная стенка хорошо контрастирует с окружающими тканями. Это помогает отличить кисту от солидного узла, который требует более внимательного наблюдения.

Кузумова также отметила, что жёсткость фиброаденом может меняться в зависимости от фазы цикла. Во вторую фазу, за несколько дней до менструации, показатели эластографии иногда становятся пограничными.

«В такой ситуации имеет смысл повторить исследование в первую неделю после менструации, когда ткань наиболее расслаблена. Это особенно важно в перименопаузе, когда цикл становится нерегулярным», — пояснила специалист.

Кроме того, точность исследования напрямую зависит от техники проведения процедуры. Если слишком сильно прижимать датчик к груди, ткани могут казаться более жёсткими, чем есть на самом деле.

