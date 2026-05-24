Названы симптомы «болезни поцелуев», при которых нужно срочно бежать к врачу

Повышение температуры, воспалённое горло и увеличенные лимфоузлы могут указывать на инфекционный мононуклеоз. Об особенностях заболевания рассказал заслуженный врач РФ Андрей Осипов «Москве 24».

По словам специалиста, болезнь нередко начинается с температуры около 37,5 градуса. Затем появляются боли при глотании, увеличиваются миндалины, а иногда на них возникает гнойный налёт, способный затруднять дыхание. При тяжёлой форме температура поднимается до 40 градусов, появляются слабость, ломота в мышцах и суставах, а также увеличивается селезёнка.

Необычное название заболевание получило из-за способа передачи вируса Эпштейна — Барр через слюну. Заразиться можно при поцелуях, использовании общей посуды, бутылок с водой, зубных щёток и других бытовых предметов. По оценкам специалистов, носителями вируса являются до 90% взрослых людей во всем мире.

«Передаётся вирус преимущественно воздушно-капельным путём – например, при тесном общении с зараженным или нахождении в душном помещении. В ряде случаев возможен контактно-бытовой механизм, главным образом через слюну», – пояснил он.

Для профилактики врач посоветовал избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ, чаще мыть руки и при необходимости носить маску в местах большого скопления людей.

