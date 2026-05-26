Эндометриоз, сбой цикла и воспаления: Чем опасна сидячая работа для женщин

Малоподвижный образ жизни, особенно длительное нахождение в положении сидя, оказывает системное негативное влияние на женский организм. Гинеколог-эндокринолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Татьяна Сонина рассказала в беседе с Life.ru, что речь идёт не только о лишнем весе, но и о серьёзных последствиях для репродуктивной системы, гормонального фона и общего самочувствия.

Одной из самых распространённых проблем становится застой крови в органах малого таза. Когда женщина подолгу сидит, кровоток в этой области замедляется, а мышцы тазового дна и брюшной полости находятся в постоянном напряжении. Это может приводить к варикозному расширению вен малого таза, усилению болезненных менструаций и хроническим воспалительным процессам в яичниках, маточных трубах и матке.

Застойные явления создают благоприятные условия для развития и хронизации воспалительных процессов в яичниках, маточных трубах и матке. Также могут возникать нарушения микрофлоры, повышается риск бактериального вагиноза и кандидоза. Татьяна Сонина Гинеколог-эндокринолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника»

Кроме того, сидячий образ жизни влияет на обмен веществ и чувствительность тканей к инсулину, что может становиться пусковым механизмом для гормональных нарушений. Малоподвижность нередко сопровождается набором веса, а жировая ткань является активным эндокринным органом, вырабатывающим эстрогены.

«Избыток эстрогенов при относительном дефиците прогестерона способен приводить к нарушениям менструального цикла — нерегулярным или слишком обильным менструациям, а также повышать риск развития эндометриоза и миомы матки», — предупредила врач.

По словам специалиста, хронический застой крови и гормональный дисбаланс считаются одними из факторов риска развития этих заболеваний. Кроме того, для женщин, планирующих беременность, сидячая работа может создавать дополнительные сложности: нарушение кровообращения и гормонального баланса способно снижать фертильность и затруднять зачатие.

Однако впадать в панику, по словам гинеколога, не стоит. Существенно снизить риски помогают простые меры профилактики:

делать перерывы каждые 45–60 минут: вставать, разминаться и немного ходить;

правильно организовать рабочее место, чтобы спина оставалась прямой, а ноги стояли на полу;

использовать обеденный перерыв для прогулок;

включать в график умеренные физические нагрузки — плавание, йогу, пилатес или быструю ходьбу;

выполнять упражнения для мышц тазового дна, например комплекс Кегеля;

соблюдать питьевой режим.

«Стоит также напомнить о простом упражнении из детства — «берёзке», которая помогает разгружать область таза и ноги», — добавила Сонина.

Врач также напомнила о важности регулярных профилактических осмотров у гинеколога не реже одного раза в год, чтобы вовремя выявлять возможные нарушения.

