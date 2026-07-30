Звенел на датчиках и жил в «бункере»: студент стал радиоактивным после лечения рака

Немецкий студент Бен Вагенманн несколько дней оставался источником ионизирующего излучения после лечения крайне редкой формы рака. В больнице его помещали в специальную изолированную палату, а при проходе по коридору мужчина однажды запустил все датчики радиации.

Весной 2023 года Вагенманн заметил небольшое уплотнение на шее. Сначала он связал его с недавно перенесённой инфекцией, однако спустя несколько месяцев обследование выявило опухоль размером около шести сантиметров рядом с сонной артерией.

Врачи диагностировали у пациента шейную параганглиому — редкую опухоль, которая встречается менее чем у одного человека из 100 тысяч. Дополнительные исследования показали, что заболевание распространилось на позвоночник, рёбра и другие кости.

Вагенманн перенёс сложную десятичасовую операцию. Из-за редкости его случая стандартной схемы дальнейшего лечения не существовало, поэтому специалисты нескольких европейских клиник разработали индивидуальный план.

С лета 2024 года пациент прошёл шесть циклов радионуклидной терапии препаратом на основе лютеция. Радиоактивное вещество должно было находить опухолевые клетки и воздействовать на них изнутри.

После каждой процедуры Вагенманна на несколько дней помещали в специальное отделение. Обычного душа там не было, поскольку контактировавшая с пациентом вода также требовала особого обращения. После выписки ему ещё около недели рекомендовали держаться подальше от беременных женщин и маленьких детей.

Терапия не уменьшила уже существующие опухоли, однако после третьего курса врачи установили, что дальнейшее распространение заболевания остановилось. Несмотря на диагноз и хрупкость позвоночника, Вагенманн продолжает заниматься спортом и участвовать в благотворительных забегах.

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