Скрытая пандемия: Нутрициолог объяснила, почему привычка пить чай или кофе сразу после обеда лишает сил

Привычка завершать обед чашкой чая или кофе, которую многие считают безобидной частью рабочего дня, в некоторых случаях может мешать усвоению железа и отражаться на самочувствии. Об этом Life.ru рассказала клинический взрослый и детский нутрициолог Виктория Гришина.

Обычный рабочий день в будни у многих людей выглядит одинаково. Большинство сталкивались с предложением коллег: «А пойдём пить чай или по чашечке кофе?». Или после плотного обеда обязательно съесть вкусняшку с чаем? Мы так привыкли, и это нормально в определённый момент времени. Годами делали одно и то же, что же тут не так? Виктория Гришина Клинический взрослый и детский нутрициолог

По её словам, наш мозг очень древний и работает на уровне инстинктов, именно он отвечает за безопасность и выживание нас как вида, поэтому не даёт выйти из автоматических привычек сразу. Мы живём в хронической усталости сегодня постоянно, просыпаемся уже без сил и живём в суете: заботимся о детях и муже, развиваемся на работе или в бизнесе, но постоянно думаем, что это стресс и отдохнём на пенсии.

«Для вас открою тайну, что во многих научных сообществах открыто говорят, что скрытая пандемия 21 века — это железодефицит. Наши клеточки уже начинают «задыхаться» на уровне органов и тканей, что приводит к гипоксии, а это приводит к снижению энергии, что сказывается на продуктивной работе мозга и тела. Цепочка признания этого факта может длиться годами незаметно, и гемоглобин не покажет это сразу, а будет снижаться очень медленно, пока не будет поставлен врачом диагноз «анемия», — подчёркивает эксперт.

Специалист обратила внимание, что даже люди, придерживающиеся правильного питания, регулярно занимающиеся спортом, соблюдающие режим сна и принимающие препараты железа, иногда не получают ожидаемого результата. Одной из причин она назвала привычку запивать еду или добавки чаем либо кофе. По словам Гришиной, усвоение железа не происходит из-за содержания в чае полифенолов, которые включают в себя танины, а в кофе полифенолы содержат хлорогеновую кислоту. Танины в большом количестве содержатся в зелёном и чёрном чае, что связывает железо на химическом уровне и делает его нерастворимым для усвоения кишечником. То же самое относится и к кофе.

Согласно ряду исследований, чай и кофе способны уменьшать усвоение негемового железа из чечевицы, фасоли, других бобовых, гречки и киноа на 70–90%. При этом выраженного влияния на гемовое железо, источниками которого являются красное мясо, птица и субпродукты, исследователи не выявили.

Чтобы не снижать эффективность питания и приёма добавок, нутрициолог рекомендует разделять употребление пищи, препаратов железа и чая или кофе. По её словам, можно выпить чай или кофе через 1,5–2 часа, когда организм максимально усвоит всё полезное.

«Что помогает усвоению любого железа из пищи? Во-первых, продукты, содержащие витамин С (чай из шиповника без варки — рекордсмен по содержанию, болгарский перец, киви или цитрусовые) или В12 (печень и субпродукты, рыба, яйца), В9 (зелень, овощи, бобовые, брокколи), а также их добавки. Во-вторых, нормальный желчеотток и хорошая кислотность желудка на уровне физики тела. В-третьих, в каком состоянии находится кишечник, а именно микробиота. Чем разнообразнее и веселее условно полезные микроорганизмы, тем лучше», — отметила собеседница Life.ru.

При этом эксперт подчеркнула, что полностью отказываться от любимых напитков не требуется. Если вы прекрасно себя чувствуете и нет неоптимальных состояний по здоровью, то в меру можно пить всё. Как только появились тревожные звоночки по самочувствию, как депрессивное состояние, усталость или апатия, то выдержать 1,5–2 часа или отказаться на какое-то время от чая и кофе будет отличным вкладом в своё здоровье.

«Подумайте о детях или о привычках в своей семье на будущее. Любая приятная привычка, как выпить чай с вкусняшкой или кофе просто так, становится традицией и приятным воспоминанием», — подытожила Гришина.

Ранее нутрициолог Дарья Савельева рассказала, что привычка есть на ходу, не прожёвывая пищу как следует, способна обернуться серьёзными проблемами с пищеварением и хроническими заболеваниями. Она пояснила, что во время еды задействованы все органы чувств, поэтому на пище необходимо концентрироваться и употреблять её осознанно. Именно пережёвывание запускает ферментные процессы и готовит организм к перевариванию. Если человек глотает на ходу, чувство насыщения попросту не успевает сформироваться.