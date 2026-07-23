Угарный отдых или газ? Врач объяснил, как мангал в беседке может довести до реанимации

Разжигать мангал в закрытой беседке, гараже или палатке смертельно опасно. При горении углей там может незаметно накопиться угарный газ, предупредил в комментарии для Life.ru врач анестезиолог-реаниматолог ГКБ имени М. Е. Жадкевича Фируз Ашуров.

Угарный газ — один из самых опасных продуктов горения, потому что он не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Человек может даже не понять, что уже отравляется. <...> Опасность заключается в том, что угарный газ связывается с гемоглобином примерно в 200–250 раз прочнее, чем кислород, из-за чего органы и ткани перестают получать кислород. В первую очередь страдают головной мозг и сердце. Фируз Ашуров Врач анестезиолог-реаниматолог в ГКБ им. М.Е. Жадкевича

Первыми признаками интоксикации могут стать головная боль, слабость, тошнота, головокружение и сонливость. Затем возможны нарушение координации, спутанность сознания, судороги, обморок, остановка дыхания и кровообращения.

Пострадавшего необходимо немедленно вывести на свежий воздух и вызвать скорую помощь. Нужно расстегнуть тесную одежду и следить за дыханием, а человека без сознания, который продолжает дышать, уложить на бок. При отсутствии признаков жизни следует начинать сердечно-лёгочную реанимацию.

Даже после спасения тяжёлое отравление способно привести к необратимому повреждению сердца и нервной системы. Особенно опасно оставаться возле тлеющих углей во сне: человек может потерять сознание, не заметив ранних симптомов.

«Мангал предназначен для приготовления шашлыка, а не для отопления беседки. Иногда желание согреться заканчивается тем, что вместо отдыха приходится встречаться с реаниматологом. Лучше надеть тёплую куртку, чем проверять, насколько коварен угарный газ», — заключил Ашуров.

Ранее в Роскачестве предупреждали, что для маринования шашлыка нельзя использовать алюминиевую, медную и повреждённую эмалированную посуду. Под действием кислот такие ёмкости могут выделять в мясо металл и другие нежелательные вещества. Безопаснее выбрать стеклянную или керамическую тару и держать её в холодильнике.