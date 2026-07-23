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23 июля, 13:55

Угарный отдых или газ? Врач объяснил, как мангал в беседке может довести до реанимации

Анестезиолог Ашуров: Мангал в беседке может довести до отравления угарным газом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / adadem

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / adadem

Разжигать мангал в закрытой беседке, гараже или палатке смертельно опасно. При горении углей там может незаметно накопиться угарный газ, предупредил в комментарии для Life.ru врач анестезиолог-реаниматолог ГКБ имени М. Е. Жадкевича Фируз Ашуров.

Угарный газ один из самых опасных продуктов горения, потому что он не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Человек может даже не понять, что уже отравляется. <...> Опасность заключается в том, что угарный газ связывается с гемоглобином примерно в 200–250 раз прочнее, чем кислород, из-за чего органы и ткани перестают получать кислород. В первую очередь страдают головной мозг и сердце.

Фируз Ашуров

Врач анестезиолог-реаниматолог в ГКБ им. М.Е. Жадкевича

Угарный газ — один из самых опасных продуктов горения, потому что он не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Человек может даже не понять, что уже отравляется. &lt;...&gt; Опасность заключается в том, что угарный газ связывается с гемоглобином примерно в 200–250 раз прочнее, чем кислород, из-за чего органы и ткани перестают получать кислород. В первую очередь страдают головной мозг и сердце.
Угарный газ — один из самых опасных продуктов горения, потому что он не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Человек может даже не понять, что уже отравляется. &lt;...&gt; Опасность заключается в том, что угарный газ связывается с гемоглобином примерно в 200–250 раз прочнее, чем кислород, из-за чего органы и ткани перестают получать кислород. В первую очередь страдают головной мозг и сердце.

Первыми признаками интоксикации могут стать головная боль, слабость, тошнота, головокружение и сонливость. Затем возможны нарушение координации, спутанность сознания, судороги, обморок, остановка дыхания и кровообращения.

Пострадавшего необходимо немедленно вывести на свежий воздух и вызвать скорую помощь. Нужно расстегнуть тесную одежду и следить за дыханием, а человека без сознания, который продолжает дышать, уложить на бок. При отсутствии признаков жизни следует начинать сердечно-лёгочную реанимацию.

Даже после спасения тяжёлое отравление способно привести к необратимому повреждению сердца и нервной системы. Особенно опасно оставаться возле тлеющих углей во сне: человек может потерять сознание, не заметив ранних симптомов.

«Мангал предназначен для приготовления шашлыка, а не для отопления беседки. Иногда желание согреться заканчивается тем, что вместо отдыха приходится встречаться с реаниматологом. Лучше надеть тёплую куртку, чем проверять, насколько коварен угарный газ», заключил Ашуров.

Какой шашлык может испортить отдых: Мясной батл «магазин против рынка»
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Ранее в Роскачестве предупреждали, что для маринования шашлыка нельзя использовать алюминиевую, медную и повреждённую эмалированную посуду. Под действием кислот такие ёмкости могут выделять в мясо металл и другие нежелательные вещества. Безопаснее выбрать стеклянную или керамическую тару и держать её в холодильнике.

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Полина Никифорова
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