Рынок против магазина: SHOT ПРОВЕРКА выяснила, какой шашлык может испортить отдых

В новом выпуске SHOT ПРОВЕРКИ устроили шашлычный батл и сравнили мясо с рынка и из магазина. Ведущая Анастасия Луговская вместе с фуд-блогером Георгием Бекиным купила разные варианты, пожарила их на мангале и оценила результат.

Главный вопрос был простым: где лучше брать мясо для шашлыка и какой вариант может испортить отдых уже с первого шампура.

Во время дегустации один из вариантов получил резкую оценку из-за слишком активного маринада. По словам участницы, вкус оказался перегруженным специями.

«Феерия маринада. У меня ощущение, как будто случайно упала на полку с приправами», — сказала ведущая.

Другой кусок напомнил ей еду, купленную на рынке у вокзала: мясо показалось то ли варёным, то ли жареным, с тяжёлой и неоднозначной вкусовой палитрой.

Лучшим вариантом в батле стало мясо без лишних добавок. Его вкус описали как сбалансированный: соли и перца оказалось достаточно, чтобы шашлык получился сочным и понятным.

В итоге авторы выпуска пришли к выводу, что удачный шашлык начинается не со сложного маринада, а с нормального мяса и простого подхода к жарке.

В народных традициях приготовления шашлыка закрепилось разделение ролей, при котором маринование мяса воспринимается как «женская обязанность», а процесс жарки на мангале — как «мужской ритуал». Психолог в беседе с Life.ru объяснила, откуда взялся этот стереотип.