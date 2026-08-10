20 часов на ИВЛ и 10 часов в отключке: Пара пенсионеров отравилась супом из лжешпината

80-летний петербуржец провёл 20 часов на ИВЛ после домашнего супа, в который вместо шпината попали листья ядовитого дурмана. Полностью сознание к мужчине вернулось только спустя 44 часа. Его 71-летнюю супругу также пришлось лечить в реанимации НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Об этом пишет «Mash на Мойке».

Женщина была уверена, что выращивает на участке шпинат. Семена она ранее привезла из Анапы, а для супа сорвала пять-шесть листьев растения. После обеда обоим супругам резко стало плохо. Мужчина потерял сознание, у него начались судороги. Его жена успела вызвать скорую и позвать соседку, после чего тоже отключилась.

Анализы подтвердили отравление алкалоидами дурмана. У пенсионера на фоне судорог также развился рабдомиолиз — разрушение мышечной ткани, которое создавало угрозу повреждения почек. Врачи помогли ему избежать тяжёлых осложнений. Женщина пришла в себя примерно через десять часов.

После лечения обоих супругов выписали домой. Медики предупреждают, что даже несколько листьев дурмана способны вызвать тяжёлое отравление.

Кстати, с начала лета в России зафиксировано свыше 30 случаев отравления грибами. В больницы попали не менее 16 пострадавших. География происшествий уже охватила семь регионов. Самый крупный очаг зарегистрирован в Воронежской области, где пострадали 11 грибников.