Не просто эстетика: Трихолог рассказала, почему волосы секутся и как это остановить

Сушка феном, укладка перед выходом из дома и привычное расчёсывание кажутся безобидными процедурами. Однако со временем такие действия могут отражаться на состоянии волос. Врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Ирина Троицкая рассказала Life.ru, почему кончики начинают расслаиваться, какие ошибки в уходе ускоряют этот процесс и что можно изменить в повседневной рутине.

Секущиеся концы волос — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о том, что они регулярно подвергаются повреждающим факторам. Чаще всего волосы начинают сечься из-за регулярного воздействия высоких температур. Ежедневное использование фена, утюжков, плоек и других приборов для укладки постепенно разрушает защитный слой волоса. В результате он теряет влагу, становится более хрупким и начинает расслаиваться на концах. Ирина Троицкая Врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметология»

Не менее негативно на состоянии волос отражаются различные химические процедуры. Окрашивание, осветление, химическая завивка и другие подобные процедуры изменяют структуру волоса, делая его менее прочным и более уязвимым к повреждениям.

Ещё одной распространённой причиной является недостаток увлажнения. Пересушенные волосы ломаются значительно легче. Причиной могут быть как ошибки в уходе, так и воздействие внешней среды — солнечного излучения, ветра, мороза или сухого воздуха. Дополнительное повреждение нередко возникает при грубом расчёсывании, особенно если волосы спутаны или мокрые.

По словам врача, навредить волосам способен и неправильно подобранный уход. Частое мытьё головы агрессивными шампунями способствует удалению естественной защитной липидной плёнки. Волосы становятся более сухими и быстрее начинают сечься. Причиной повреждения может стать даже обычное механическое трение. Постоянный контакт волос с одеждой, рюкзаком или подушкой постепенно травмирует их, особенно если волосы уже ослаблены.

Кроме того, здоровье волос во многом зависит от полноценного питания. При дефиците витаминов A, D, E, а также омега-3 жирных кислот волосы получают меньше необходимых веществ для поддержания своей структуры, что также может отражаться на их качестве.

Чтобы снизить риск появления секущихся концов, рекомендуется использовать термозащиту перед укладкой, регулярно обновлять кончики волос, выбирать щадящие средства ухода, аккуратно расчёсывать волосы и следить за полноценностью рациона.

«Красота волос начинается с грамотного ухода и заботы о здоровье организма. Если минимизировать повреждающие факторы и своевременно восполнять возможные дефициты, вероятность появления секущихся концов значительно снижается», — заключила эксперт.

Мытьё головы кажется простым делом, но здесь легко ошибиться. Нужно учитывать особенности организма, чтобы найти оптимальную частоту мытья. Обратите внимание на состояние кожи головы, тип волос, использование укладочных средств и уровень физической активности. Хотя мытьё проводят по мере загрязнения, ежедневные процедуры не всегда полезны. Они могут повредить естественный защитный барьер кожи. Подробнее — в материале Life.ru.