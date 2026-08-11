Когда один укол не подарит, а лишит красоты: Что правильно делать с лицом в 20, 30 и 40 лет
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В каком возрасте уколы красоты помогают сохранить молодость, а когда способны заставить лицо «поплыть»? Одна и та же процедура может дать совершенно разный эффект, если сделать её не в том возрасте. Life.ru рассказывает, как не ошибиться в кабинете косметолога.
Уколы красоты в 20, 30 и 40 лет: косметолог рассказала, какие процедуры подходят в разном возрасте. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Универсального укола, способного решить любые проблемы с внешностью, не существует. Процедура, которая освежит лицо одного пациента, другому может добавить лишний объём, отёчность или тяжесть. Поэтому косметолог смотрит не только на морщины, но и на мышцы, связки, жировые пакеты, костную основу и качество кожи. Life.ru поговорил с косметологом и выяснил, как меняются задачи инъекционной косметологии в 20, 30 и 40 лет. Давайте разбираться?
Уколы красоты в 20–25 лет: нужно ли начинать так рано
Биоревитализация в 20 лет: кому необходимы инъекции для увлажнения кожи? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rabizo Anatolii
Как рассказывает Life.ru эксперт Татьяна Евстигнеева, в молодом возрасте кожа обычно ещё обладает высоким запасом собственных белков, а обменные процессы протекают достаточно активно. Поэтому пытаться заранее «омолодить» лицо филлерами чаще всего не требуется. Основные запросы молодых пациентов связаны не с возрастной потерей объёма, а с обезвоженностью, выраженной мимикой и гипертонусом отдельных мышц. Например, при гипертонусе жевательных мышц нижняя треть лица может выглядеть шире, а сам человек — обычно жалуется на напряжение, скрежет зубов или неприятные ощущения в челюсти. После очного осмотра специалист может предложить ботулинотерапию, которая помогает расслабить чрезмерно активные мышцы и скорректировать овал лица.
Возрастные протоколы в косметологии отличаются не только ценой и объёмом препарата. От возраста пациента в первую очередь зависит, какую задачу мы будем решать на биологическом уровне. В 20 лет, как правило, работаем с тонусом мышц и увлажнением.
При сухости и обезвоженности кожи косметолог может рекомендовать биоревитализацию. Однако возраст сам по себе не является показанием: если кожа не испытывает дефицита увлажнения, делать инъекции просто «для профилактики старения» необязательно. Ботулотоксин также может использоваться при очень активной мимике, когда на лбу или между бровями уже начинают формироваться устойчивые заломы. Но задача врача — не полностью обездвижить лицо, а подобрать дозу с учётом анатомии и активности мышц. Если у пациента есть генетическая предрасположенность к раннему опущению тканей, косметолог отдельно оценивает состояние связочного аппарата. Но начинать объёмную коррекцию только потому, что человеку исполнилось 20 или 25 лет, не следует.
Уколы красоты в 30–35 лет: почему нельзя заполнять филлерами всё подряд
Уколы красоты после 30 лет: коллагеностимуляция вместо лишних филлеров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anatoliy Cherkas
После 30 лет изменения становятся более сложными. Кожа постепенно теряет упругость, могут обозначиться носогубные складки и слёзная борозда, а лицо после недосыпа или стресса уже не всегда восстанавливается так быстро, как раньше. По словам врача-косметолога и основателя клиники «Косметолоджи премиум» Татьяны Евстигнеевой, распространённая ошибка пациентов этого возраста — это желание заполнить гиалуроновой кислотой каждую складку. Однако большое количество филлера не останавливает возрастные изменения и при неправильном применении способно утяжелить лицо.
В 30–35 лет фокус смещается с простого увлажнения на укрепление тканей. Здесь нужен комплексный подход. Коллагеностимуляция может проводиться препаратами на основе полимолочной кислоты или гидроксиапатита кальция. Выбор зависит от морфотипа пациента и состояния тканей.
Как продолжает эксперт, такие препараты применяют не только ради моментального наполнения. Их задача стимулировать выработку собственного коллагена и постепенно повышать плотность тканей. При этом полимолочная кислота и гидроксиапатит кальция не взаимозаменяемы: подходящий вариант, количество препарата и глубину его введения врач определяет индивидуально.
Филлеры в 30–35 лет тоже могут использоваться, но точечно. Например, если необходимо скорректировать конкретный анатомический дефицит. Попытка же «стереть» каждую линию способна привести к избыточному объёму, отёчности и неестественным пропорциям. Ботулинотерапия и биоревитализация в этом возрасте не исчезают из протокола, но перестают быть его единственной основой. Первая работает с активностью мышц, вторая с качеством и увлажнённостью кожи, тогда как при снижении плотности тканей нужны другие методы.
Уколы красоты в 40+: зачем работать с глубокими слоями
Уколы красоты после 40 лет: как филлеры помогают восстановить утраченные объёмы лица? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Svitlana Hulko
После 40–45 лет лицо меняется уже не только из-за состояния кожи. Постепенно уменьшаются объёмы жировых пакетов и меняется костная опора, из-за чего могут западать виски, становиться менее выраженными скулы, углубляться носогубные складки и опускаться ткани нижней трети лица. На этом этапе просто заполнить поверхностную морщину недостаточно. Сначала специалисту необходимо оценить, где лицо потеряло внутреннюю поддержку.
Мы восстанавливаем утраченный объём в скуловой и височной зонах, работаем с надкостницей и глубокими слоями. Без поддержки глубоких структур поверхностное введение гиалуроновой кислоты может только утяжелить ткани.
Речь не идёт о буквальном восстановлении утраченной кости: с помощью препаратов врач компенсирует дефицит опоры и возвращает лицу более гармоничные пропорции. Для этого могут применяться наполнители на основе гиалуроновой кислоты, полимолочной кислоты или гидроксиапатита кальция. У каждого материала свои свойства, поэтому выбирать препарат по совету знакомой или фотографии из социальных сетей опасно. В 40–45 лет особенно важно не увеличивать объём лица повсеместно. Иногда пациенту требуется точечная глубокая коррекция, иногда стимуляция коллагена, а в некоторых случаях выраженное опущение тканей невозможно исправить одними инъекциями.
Конечно, в косметологии нет универсального календаря, по которому в 20 лет всем необходима биоревитализация, в 30 коллагеностимуляция, а после 40 филлеры. Возраст лишь подсказывает, какие изменения могут происходить с тканями, но окончательный протокол врач должен составлять после осмотра. Ведь даже подходящая процедура может испортить внешность, если ошибиться с дозировкой или техникой введения. Ранее Life.ru рассказал, почему после ботокса лицо превращается в неподвижную «маску», а избыток филлеров провоцирует отёчность и асимметрию.
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