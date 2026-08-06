Неверная доза или техника: Косметолог объяснила, как не «заморозить» лицо из-за ботокса

Желание избавиться от морщин иногда приводит к неожиданному результату — человек теряет привычную мимику, а лицо становится похожим на «маску». Почему после косметологических процедур появляются асимметрия и отёчность, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала ведущий врач-косметолог Шабаги Мадиева.

По её словам, главную роль здесь играет дозировка. Ботулотоксин блокирует передачу нервного импульса к мышце, разглаживая морщины, но при слишком большой дозе или неправильном введении появляется нежелательный эффект: человек как будто не улыбается, а брови поднимаются неестественно. Ещё одна причина — чрезмерное использование филлеров на основе гиалуроновой кислоты, которые при избытке делают лицо тяжёлым и отёчным, особенно в области скул, губ и носогубных складок.

Осложнения возникают из-за неправильной техники введения, неверной дозировки или слишком глубокой инъекции. В результате — опущение бровей, асимметрия, изменение формы губ и другие последствия. При этом, подчеркнула врач, всё индивидуально: нет единой схемы для всех.

Хорошая новость в том, что последствия ботулинотерапии обратимы: подвижность возвращается через три-шесть месяцев. С филлерами сложнее — избыток гиалуроновой кислоты не исчезнет сам, его растворяют специальным ферментом. Косметолог советует выбирать лицензированные клиники и обращаться к подготовленным врачам, чтобы избежать нежелательных эффектов.

А ранее Life.ru писал, что у жительницы Башкирии на лбу выросли «рога» после уколов ботокса. Специалист, к которому она пришла с жалобой, предположил, что это аллергическая реакция, и назначил антигистаминные препараты.