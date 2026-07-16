Брыли, дряблость и уставший вид: Россиянам раскрыли, когда филлеры бессильны и нужна подтяжка

Главный вопрос женщин у косметолога — ботокс или подтяжка лица? Ответ зависит не от возраста, а от состояния тканей. Пластический хирург Роза Герлиани в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, как выбрать «свой» вариант.

«Самое главное, что нужно понимать каждому пациенту: ботулотоксин и подтяжка лица работают совершенно по-разному. Это не конкурирующие методики, а процедуры, направленные на решение разных задач», — уточнила пластический хирург.

По её словам, ботулотоксин и подтяжка решают разные задачи. Ботокс работает с мышцами и мимическими морщинами, но бессилен против гравитационного птоза. Когда лицо меняет архитектуру, инъекции уже не помогут.

Признаки структурных изменений: исчезновение овала лица, брыли, дряблость шеи, глубокие носогубные складки и уставший вид даже после отдыха. В этих случаях нужна хирургия — она возвращает ткани в анатомическое положение, устраняя причину, а не следствие.

Ранее косметолог рассказала, что ботокс будет самым худшим выбором, если у вас синяки или мешки под глазами. По её словам, они представляют собой грыжи, вылечить которые можно только хирургическими методами, а филлеры лишь усугубят ситуацию.