Ботокс сделает хуже! Чем мешки отличаются от синяков под глазами и как их убрать

Круги, синяки и мешки под глазами — три разные проблемы с разной анатомической основой, рассказала врач-косметолог, кандидат медицинских наук Ольга Стелыкина. По её словам, мешки — чаще всего генетически обусловленные грыжи, которые исправляются только хирургически.

«Ни в коем случае не вводите липолитики или филлеры, чтобы замаскировать грыжи, — вы получите лишь больше отёков. Если у вас грыжи, то ботокс в область вокруг глаз способен их усилить», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Она подчеркнула, что синяки — это очень тонкая кожа, через которую просвечивают сосуды, тогда как круги — это пигментация, часто коричневатая, генетическая или связанная с национальными особенностями. Убрать её нельзя, но можно поддерживать свежесть уходом и осветляющими кремами, а дефицит объёма лечат наполнителями или липофиллингом.

Кстати, покраснение глаз могут быть первыми звоночками серьёзных болезней. Также не стоит игнорировать постоянную сухость и шелушение кожи — они часто говорят о дефиците железа, витаминов или проблемах с щитовидной железой.