«Тело тленно, душа вечна»: Сати Казанова рассказала, почему не колет ботокс

Певица Сати Казанова рассказала, что не сидит на диетах и не колет ботокс, предпочитая всему этому внутреннюю работу над собой. Об этом пишет Леди Mail.

«За последний год я окончательно приняла возрастные изменения. Тургор и овал лица уже не те, есть морщинки — это не радует, но и не повод для страданий. Тело тленно, а душа вечна», — считает артистка.

По её словам, косметические процедуры она использует для заботы о своём здоровье, но не увлекается ими слишком сильно, поскольку не хочет быть «перекроенной до неузнаваемости».

По словам певицы, она не была у косметолога с беременности. Вместо ботокса предпочитает аюрведические инъекции на основе растительных экстрактов, которые помогают коже работать активнее. Главным же секретом сохранения молодости она назвала мышление и внутреннее умиротворение через медитацию.

Ранее российская певица Сати Казанова заявила, что она не намерена делать никакие пластические операции со своим лицом, поскольку приняла себя такой, какая она есть. По её словам, все хирургические вмешательства не имеют общего с ценностями, к которым она пришла в жизни.