Сати Казанова выложила селфи без макияжа и фильтров

Певица Сати Казанова опубликовала в личном блоге фотографию без макияжа. Кроме того, она заявила, что «приняла себя» и не намерена делать пластические операции.

«Я смогла принять себя и спокойно относиться к возрастным изменениям. Не собираюсь делать пластические операции — это не имеет ничего общего с духовными ценностями, к которым я пришла», — пишет она.

Ранее Светлана Иванова и Джаник Файзиев впервые за долгий срок посетили светское мероприятие вместе. Пара пришла на премьерный показ картины «Картины дружеских связей». Для появления на публике 40-летняя артистка и 64-летний кинематографист выбрали парные образы в стиле кежуал. Знаменитость надела голубые джинсы и свитшот шоколадного оттенка, дополнив лук собранными в хвост волосами и естественным макияжем.