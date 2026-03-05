Светлана Иванова и Джаник Файзиев впервые за долгое время вышли в свет

Светлана Иванова и Джаник Файзиев впервые за долгий срок посетили светское мероприятие вместе. Пара пришла на премьерный показ картины «Картины дружеских связей», организованный 3 марта в кинотеатре «Художественный». Фото опубликовал портал Spletnik.

Для появления на публике 40-летняя артистка и 64-летний кинематографист выбрали парные образы в стиле кежуал. Знаменитость надела голубые джинсы и свитшот шоколадного оттенка, дополнив лук собранными в хвост волосами и естественным макияжем.

Её спутник предпочёл классическое сочетание чёрных брюк и черно-белой рубашки, надетой поверх светлой футболки. Супруги выглядели гармонично и расслабленно.

Предыдущий совместный выход знаменитостей состоялся почти год назад. Тогда семья в полном составе, включая дочерей, побывала на презентации циркового шоу «Сны Пушкина».

В настоящий момент пара нечасто радует фанатов общими снимками с мероприятий, предпочитая хранить детали частной жизни в секрете. Поклонники отметили, что артисты по-прежнему выглядят счастливыми.

