Ростовские врачи спасли младенца с редким синдромом, таких детей — 300 в мире

В Ростовской области врачи спасли жизнь младенцу с крайне редким генетическим заболеванием — IPEX-синдромом. Об рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Ребёнок поступил в реанимацию в возрасте полутора месяцев в тяжёлом состоянии. У него стремительно развивались осложнения. Медики провели срочное генетическое обследование и заподозрили редкую форму первичного иммунодефицита.

Лечащий врач Елена Головина поставила предварительный диагноз — IPEX-синдром, который позже подтвердился. В мире насчитывается не более 300 пациентов с таким диагнозом, а в Ростовской области этот случай стал первым подтверждённым.

«Прогноз при этом заболевании напрямую зависит от скорости постановки диагноза. При таком редком заболевании любая ошибка может стоить жизни, но команда врачей не допустила ни одной. Решение о переводе в федеральный центр приняли мгновенно. В Российской детской клинической больнице для мальчика подобрали выверенную терапию. Сегодня малыш уже дома продолжает лечение под наблюдением Елены Головиной», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что самарские врачи провели уникальную операцию 101-летнему пациенту с тяжёлым воспалением клиновидной пазухи. Как сообщили в местном медуниверситете, подобных операций у таких пожилых людей раньше не проводили нигде в мире. Мужчина был доставлен в клинику на скорой без сознания. До этого он жаловался на сильную головную боль и ломоту во всём теле.