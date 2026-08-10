Без переводчика и без ошибок: В Подмосковье спасли пациента из КНДР с ишемическим инсультом

Врачи Красногорской больницы успешно оказали помощь гражданину КНДР, перенёсшему ишемический инсульт. Пациент поступил в тяжёлом состоянии, а общение с ним было затруднено из-за незнания русского языка. Тем не менее, медики быстро провели обследование, выявили патологию и провели экстренное лечение, начав тромболизис.

«Тромболитическая терапия была проведена в «терапевтическое окно», что позволило минимизировать последствия инсульта. Если при поступлении у мужчины был глубокий гемипарез — слабость мышц одной половины тела, то сейчас неврологический дефицит полностью отсутствует», — рассказала заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы Светлана Александрова.

На текущий момент состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Больной мобилен, полностью автономен в быту и готовится к плановой выписке. Специалисты ККБ напоминают о необходимости экстренного вызова бригады скорой помощи при возникновении симптомов инсульта (мышечная слабость, речевые расстройства, асимметрия лица). Своевременная медицинская помощь является критическим фактором для сохранения здоровья и успешной реабилитации.

Ранее невролог рассказал, что организм может предупреждать об угрозе инсульта за несколько дней или даже недель, но сигналы часто списывают на обычное недомогание. Внезапная слабость в конечностях, онемение половины лица, кратковременные сбои речи, зрения или координации — всё это тревожные маркеры, которые нередко указывают на транзиторную ишемическую атаку, то есть генеральную репетицию инсульта.