Кошка спит у вас на голове из-за «пробоин» в ваших чакрах, предупреждает эзотерик

В Международный день кошек, который отмечается 8 августа, эзотерик и зоопсихолог объяснили Life.ru, почему питомцы выбирают определённые места на теле хозяина для сна. Дарья Миронова рассказала о магических трактовках такого поведения, а Мирослав Волков — о его возможных поведенческих причинах.

Кошка никогда не ложится просто так — она подобна живому сканеру, который реагирует на малейшие сбои в энергетике человека или пространства, и каждый её жест несёт глубокий смысл. Дарья Миронова Экстрасенс

Если кошка устраивается на голове или подушке, экстрасенс трактует это как сигнал о «пробое» в области чакр, связанных с интуицией и мышлением. По её словам, в народных представлениях такое поведение иногда связывают с необходимостью обратить внимание на артериальное давление и состояние мозгового кровообращения. При этом такое толкование относится именно к эзотерическим представлениям и не является способом определить заболевание или предсказать инсульт.

Сон на груди Миронова связывает с потребностью в эмоциональной подпитке или защитой «сердечной чакры». По её мнению, кошка таким образом может забирать душевную боль, переживания и накопившийся стресс.

Живот питомец, как считает экстрасенс, может выбирать, в частности, во время менструации у женщин. Она связывает это с попыткой животного «забрать негативную энергию» и облегчить боль и спазмы.

Сон на ногах, по словам Мироновой, имеет двойное толкование. С одной стороны, он может указывать на «застойную энергию», трудности с самореализацией и удачей, а с другой — ассоциироваться с реальными проблемами с суставами и опорно-двигательным аппаратом. Точная трактовка, по её мнению, зависит от возраста, социального статуса и жизненной ситуации человека.

Отдельно Миронова рассказала о распространённом в эзотерике представлении, согласно которому кошка способна «забирать» болезнь хозяина на себя.

«Очень часто бывает, что кошки заболевают, принимая болезнь хозяина, и за счёт этого хозяин живёт, а кошка может погибнуть. Именно поэтому в Египте знали об этом уникальном даре и воздавали кошкам божественные почести», — пояснила экстрасенс.

Зоопсихолог Мирослав Волков предложил другое объяснение поведения животных. По его словам, кошка может ложиться рядом с хозяином просто потому, что ей удобно. Кроме того, это форма социального контакта: питомцу приятно находиться рядом с человеком, получать внимание, тепло и поглаживания.

«Когда кошка ложится спать или просто рядом к своему хозяину, это значит, что ей просто удобно — и всё. Это социальный контакт», — заявил Волков.

По словам специалиста, у кошек, как и у людей, бывает потребность в социальном взаимодействии. Если животному хочется побыть рядом с человеком, оно идёт на контакт, а если требуется уединение, кошка может проводить время отдельно. На такое поведение влияют настроение, желание общаться и темперамент животного.

Волков также объяснил, почему кошка иногда приходит поласкаться, а затем неожиданно кусает человека и убегает. По его мнению, хозяин может неправильно считывать сигналы питомца: животное не обязательно просит о ласке — оно может привлекать внимание и приглашать к игре.

Особенно такое поведение, считает зоопсихолог, характерно для кошек, которым не хватает физической активности.

«Так часто делают невыигранные кошки — те, у которых недостаток физической активности. Это значит, что с ними мало или вообще не играют, и у них нет другой возможности проявить энергию», — резюмировал Волков.

Ранее Life.ru рассказывал, как выбрать зооняню и не навредить питомцу в отпуске. По словам специалистов, если животное спокойно переносит одиночество, ему может быть достаточно регулярного кормления и уборки. При тревожности, заболеваниях или других особенностях поведения питомцу может потребоваться более постоянный присмотр.