«Забота о питомцах — проявление милосердия»: Кому нужно молиться о здоровье заболевшей кошки

Молиться о здоровье заболевшей кошки следует святой Гертруде Нивельской, а также святым мученикам Флору и Лавру. Об этом «Абзацу» рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков). Просить помощи можно как специальными церковными текстами, так и простыми словами — в этом нет ничего предосудительного, ведь забота о питомцах — проявление человеческого милосердия.

История покровительства Гертруды Нивельской началась ещё в раннем Средневековье. В её монастыре было много мышей — святая их подкармливала, но при этом у неё жили кошки, которые регулировали численность грызунов.

Поэтому она считается покровительницей и мышей, и кошек. Эта святая VI века почитается в неразделённой Церкви, и верующие традиционно обращаются к ней при болезнях питомцев. Также обо всех животных принято молиться святым Флору и Лавру — для этого есть специальная молитва.

А ранее россиянам объяснили, как выбрать зооняню и не навредить питомцу в отпуске. По словам специалиста, если животное спокойно переносит одиночество, достаточно уборки и кормления. Однако при тревожности, болезнях или страхах может потребоваться постоянный присмотр.