Сколько часов питомец способен ожидать хозяина с работы и не сойти с ума в одиночестве

Рабочий день хозяина может стать настоящим испытанием для питомца, особенно если животное тяжело переносит разлуку. Зоопсихолог и приглашённый эксперт бренда Triol Светлана Капустина рассказала Life.ru, сколько времени кошки и собаки могут оставаться одни и как помочь им легче переживать отсутствие владельца.

По словам специалиста, при выборе питомца многие ориентируются только на внешность, забывая, что не менее важны его характер и особенности психики. Именно темперамент во многом определяет, насколько спокойно животное переносит одиночество.

Четвероногие друзья переносят разлуку по-разному, и во многом это обусловлено их биологическими особенностями. Собаки — социальные животные, для которых человек играет центральную роль в повседневной жизни. Поэтому длительное отсутствие хозяина они нередко воспринимают как разрыв социальной связи. Кошки по своей природе более автономны и территориальны, поэтому обычно легче переносят одиночество. Однако это не означает, что они совсем не испытывают дискомфорта — просто их привязанность проявляется менее демонстративно. Светлана Капустина Зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol

Количество времени, которое питомец может провести один, зависит от возраста, характера, породы и предыдущего опыта. Тем не менее существуют общие ориентиры. Взрослая кошка обычно спокойно переносит до девяти часов одиночества, если у неё есть доступ к воде, лотку и интересной среде.

«Взрослая собака с уравновешенным характером также способна выдержать полный рабочий день, но для неё это существеннее с точки зрения физиологии — ей необходим выгул, и оставлять её надолго без возможности сходить в туалет нежелательно. Поэтому стоит продумать выгул в обеденное время либо попросить о помощи родных», — подчеркнула зоопсихолог.

Особое внимание специалист советует уделять щенкам и котятам. Щенков до полугода не рекомендуется оставлять одних более чем на три часа подряд, постепенно увеличивая этот интервал по мере взросления. То же касается и котят — им требуется более частый доступ к воде, корму и лотку, а также больше эмоционального контакта, поскольку именно в этом возрасте формируются базовые модели поведения и доверия к человеку.

Даже если питомец кажется самостоятельным и спокойно переносит отсутствие хозяина, не стоит оставлять его без занятий. По словам эксперта, скука может стать таким же источником стресса и деструктивного поведения, как и тревога разлуки.

Для кошек подойдут интерактивные игрушки с движущимися элементами, которые помогают реализовать охотничий инстинкт, а также возможность наблюдать за происходящим из окна. При этом окна и форточки обязательно должны быть защищены специальными сетками, чтобы исключить риск падения.

Собакам помогут долгоиграющие лакомства, жевательные игрушки с начинкой и кормушки-головоломки, которые дают животному дополнительную умственную нагрузку и помогают снизить тревожность.

Не менее важна и физическая активность перед уходом хозяина. Полноценная прогулка с собакой или хотя бы 15 минут активной игры с кошкой перед выходом позволяют питомцу потратить накопившуюся энергию, после чего ему будет значительно легче спокойно дождаться возвращения владельца.

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