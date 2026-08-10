Вытащили с того света за 30 минут: Самарские врачи спасли 101-летнего мужчину, поступившего без сознания

Самарские врачи провели уникальную операцию 101-летнему мужчине с тяжёлым воспалением клиновидной пазухи. По данным Самарского государственного медуниверситета, подобное вмешательство у пациента такого возраста ранее в мире не выполняли.

Пожилого пациента доставили в клинику на машине скорой помощи без сознания. Незадолго до этого мужчина жаловался близким на сильную головную боль и болезненные ощущения во всём теле. Медики провели обследование и диагностировали сфеноидит — воспалительный процесс в клиновидной пазухе. Заболевание уже успело привести к вторичному риногенному менингиту, то есть тяжёлому гнойному поражению оболочек головного мозга.

Чтобы устранить очаг инфекции, специалисты выбрали малотравматичный эндоскопический метод. Доступ к поражённой области осуществлялся через нос, без традиционного вскрытия черепа. Во время вмешательства хирурги также использовали навигационную систему «Автоплан», разработанную специалистами самого университета. Технология позволяет заранее моделировать ход процедуры и снижать вероятность повреждения важных анатомических структур.

На всю операцию потребовалось около 30 минут. После вмешательства мужчина провёл ещё неделю в стационаре под наблюдением специалистов. Когда состояние пациента стабилизировалось, его выписали домой. В ближайшее время ему исполнится 102 года.

Ранее сложную операцию на руке провели специалисты ГКБ имени А. К. Ерамишанцева. Вмешательство продолжалось около десяти часов и потребовалось 24-летнему пациенту, получившему тяжёлую травму кисти. Молодого человека доставили в Центр микрохирургии кисти после несчастного случая во время домашних работ.