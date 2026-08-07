Висела на волоске: Московские врачи восстановили почти отрезанную болгаркой руку пациента
В Москве врачи спасли почти отрезанную болгаркой руку пациента
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House
Хирурги ГКБ им. А.К. Ерамишанцева провели десятичасовую операцию 24-летнему пациенту с тяжёлой травмой руки. Медицинское учреждение опубликовало детали сложного случая в своем телеграм-канале.
Фото © Telegram / ГКБ им. А.К. Ерамишанцева
Мужчина поступил в Центр микрохирургии кисти после того, как серьёзно повредил ладонь и три пальца болгаркой во время домашней работы. Травма грозила ампутацией.
Руководитель центра Георгий Назарян подчеркнул, что усилия бригады были направлены на полное восстановление функционала конечности. «Мы реконструировали кости с помощью металлофиксаторов, а также восстановили сухожилия, кровоснабжение и сшили повреждённые нервы, чтобы сохранить чувствительность кисти», — уточнил специалист.
Благодаря тому, что пострадавший незамедлительно обратился за помощью, врачи смогли сохранить все пострадавшие пальцы. После первого вмешательства пациента выписали домой.
Спустя шесть недель ему провели ещё одну операцию. В ходе повторной процедуры хирурги извлекли металлические фиксаторы. Сейчас молодой человек проходит реабилитацию и постепенно восстанавливает подвижность.
Медики в очередной раз напоминают о правилах безопасности при использовании режущих электроинструментов. Необходимо проверять исправность прибора перед включением, использовать средства защиты и ни в коем случае не отвлекаться.
Категорически запрещено работать во влажной среде или мокрыми руками, а также подносить пальцы близко к линии реза. При настройке оборудование следует полностью обесточивать.
Если травмы избежать не удалось, нужно немедленно ехать в больницу. Врачи акцентируют, что шанс полностью вернуть функции конечности напрямую зависит от скорости обращения за квалифицированной помощью.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.