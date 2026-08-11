Россиянка выпила компот из ревеня и впала в кому

Жительница Подмосковья впала в кому и получила тяжёлое поражение внутренних органов после употребления компота из листьев ревеня. Врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова боролись за её жизнь 41 день, сообщили в пресс-службе. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе подмосковного минздрава.

Изначально женщина обратилась с тошнотой и рвотой после пяти дней самолечения. Врачи предположили гастроэнтерит, однако состояние пациентки быстро ухудшалось: она стала вялой, с трудом реагировала на окружающих, а анализы показали нарушения работы почек и печени. Вскоре женщину перевели в реанимацию, где она впала в кому и была подключена к аппарату ИВЛ.

Причину тяжёлого состояния удалось установить после разговора с родственниками. Выяснилось, что за пять дней до госпитализации пациентка пыталась лечить простуду народными средствами. Она выпила около трёх литров компота, приготовленного из крупных листьев ревеня, а ещё два листа съела сырыми.

«В листьях ревеня, особенно старых, содержится большое количество щавелевой кислоты. Она связывает в крови кальций, образует нерастворимые комплексы, почти как крупный песок. Этот оксалат кальция забивает почечные канальца и приводит к развитию почечной недостаточности», — рассказал главный анестезиолог-реаниматолог больницы, заведующий центром острых отравлений и главный внештатный токсиколог Минздрава Подмосковья Михаил Козиев.

У пациентки, по данным больницы, развились поражения почек, печени и кожи, полинейропатия и кардиомиопатия. Из-за возникшей аритмии врачам пришлось проводить электроимпульсную терапию. Для очищения крови применялись гемодиафильтрация, гемодиализ и плазмообмен.

Через 41 день состояние женщины удалось стабилизировать, после чего её перевели из реанимации в терапевтическое отделение. Теперь пациентке предстоит медицинская реабилитация. В больнице предупредили, что в пищу нельзя употреблять листья ревеня из-за риска отравления.

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