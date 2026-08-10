Московские врачи спасли женщину с ожогами после контакта с ясенцем

Отдых на юге России закончился для женщины серьёзными ожогами после контакта с ясенцем. Пациентку доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где медики обработали повреждения и помогли избежать дальнейших осложнений. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

Опасность ясенца связана с содержащимися в нём едкими эфирными маслами. Попадание сока растения на кожу само по себе может остаться незаметным, однако последующее воздействие солнечных лучей способно вызвать тяжёлую реакцию. Именно после такого контакта у пациентки появились повреждения. Ожоги распространились на руки, ноги, грудь и шею.

В столичном НИИ скорой помощи женщине провели обработку пострадавших участков и наложили необходимые повязки. Кроме того, специалисты назначили терапию для устранения последствий воздействия токсичных веществ. Уже через четыре дня состояние пациентки позволило врачам выписать её домой.

При случайном соприкосновении с ясенцем медики советуют незамедлительно промыть кожу водой с мылом. Процедуру необходимо проводить в течение 15-20 минут. После этого следует покинуть солнечное место и как можно дольше не подвергать поражённый участок воздействию ультрафиолета. При необходимости можно принять антигистаминный препарат. Особенно важно соблюдать меры предосторожности даже при отсутствии выраженной реакции сразу после контакта: ожог может проявиться позднее под воздействием солнца.

Ранее в клинику доставили двух мужчин, получивших травмы во время уничтожения борщевика. Оба использовали специальные защитные костюмы, однако избежать попадания токсичного сока на кожу им не удалось. Один из пострадавших — 35-летний мужчина — занимался покосом растения в полном защитном снаряжении. Травма произошла уже во время переодевания: сок оказался на руке, шее и лице.