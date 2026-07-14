Хватило случайной капли: Двое россиян попали в больницу со страшными ожогами после уборки борщевика

В Москве фиксируют новые случаи тяжёлых ожогов от борщевика Сосновского — даже полная экипировка не всегда спасает от опасного сока растения. Об этом сообщили врачи НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

На прошлой неделе в больницу поступили двое мужчин, которые пострадали во время борьбы с борщевиком. Оба были в защитных костюмах, но ядовитый сок всё равно попал на кожу. 35-летний пациент косил опасное растение в полном обмундировании. Однако при переодевании сок попал на руку, шею и лицо. В результате — обширные ожоги и неделя лечения в стационаре. Мужчине проводили перевязки и детоксикацию организма.

Ожоги от борщевика не спас даже защитный костюм. Фото © Telegram / Склиф

Второй пациент — 51-летний мужчина. Он обратился в Склиф только через пять дней после того, как убирал борщевик. Ожоги не только сохранялись, но и появлялись новые участки поражения. После лечения его состояние стабилизировалось. Врачи подчёркивают: опасность заключается в том, что сок растения попадает на кожу именно в момент снятия защитного костюма. Даже если человек был полностью закрыт, при переодевании контакт с ядовитым соком неизбежен.

«При снятии защитного костюма сок может попасть на кожу и вызвать обширные ожоги. Поэтому рекомендовано обращаться к специальным службам для уборки борщевика. Если возможности обратиться к ним нет — снимайте защиту так, чтобы внешняя сторона костюма не касалась кожи. Сразу после — примите душ с мылом», — предупредили врачи.

Ранее в Ленинградской области к борьбе с борщевиком подключили роботов. Первые такие установки уже работают в Тосненском районе. Их использование стало частью региональной программы по уничтожению опасного растения. Роботизированные комплексы помогают бороться с борщевиком быстрее и эффективнее, чем ручной труд.