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5 июля, 11:57

«Коварство в отсутствии боли»: Врач рассказала, что делать при ожоге борщевиком Сосновского

Врач Павлова: При ожоге борщевиком промойте кожу 15 минут с мылом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VE.Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VE.Studio

Ожог от борщевика Сосновского требует немедленного промывания кожи проточной водой с мылом, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. Она пояснила, что сок растения содержит фуранокумарины, которые активируются под ультрафиолетом и вызывают сильные фотохимические ожоги.

Опасность в том, что контакт с растением изначально не сопровождается болью или жжением. Симптомы проявляются через 2–4 часа: появляются покраснение, отёк, зуд и болезненность, затем могут образоваться пузыри с прозрачной жидкостью. После заживления на коже остаются тёмные пятна на несколько месяцев.

«Немедленно промойте кожу проточной водой с мылом. Делайте это в течение 10–15 минут: так вы удалите остатки сока борщевика», — пояснила Павлова.

Врач подчеркнула, что при попадании сока борщевика в глаза их необходимо немедленно промывать водой в течение 15–20 минут, а поражённый участок кожи защищать от солнца, накрывая плотной тканью или одеждой.

«В течение одной или двух недель избегайте пребывания на солнце», — добавила врач.

Она также перечислила случаи, когда необходима медицинская помощь: если ожог занимает более 10% поверхности тела, пострадали лицо, глаза или гениталии, появились признаки инфекции (покраснение, гной, усиление боли), а также если поднялась температура или ухудшилось общее самочувствие.

Выпущена брошюра по защите от борщевика
Выпущена брошюра по защите от борщевика

Ранее власти Москвы рекомендовали жителям не удалять борщевик самостоятельно, так как его сок вызывает тяжёлые химические ожоги, а вместо этого сообщать о растениях через портал «Зелёные насаждения», выбрав категорию «Недостаточный уровень содержания зелёных объектов» и приложив фото.

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Анастасия Никонорова
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