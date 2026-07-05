«Коварство в отсутствии боли»: Врач рассказала, что делать при ожоге борщевиком Сосновского

Ожог от борщевика Сосновского требует немедленного промывания кожи проточной водой с мылом, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. Она пояснила, что сок растения содержит фуранокумарины, которые активируются под ультрафиолетом и вызывают сильные фотохимические ожоги.

Опасность в том, что контакт с растением изначально не сопровождается болью или жжением. Симптомы проявляются через 2–4 часа: появляются покраснение, отёк, зуд и болезненность, затем могут образоваться пузыри с прозрачной жидкостью. После заживления на коже остаются тёмные пятна на несколько месяцев.

«Немедленно промойте кожу проточной водой с мылом. Делайте это в течение 10–15 минут: так вы удалите остатки сока борщевика», — пояснила Павлова.

Врач подчеркнула, что при попадании сока борщевика в глаза их необходимо немедленно промывать водой в течение 15–20 минут, а поражённый участок кожи защищать от солнца, накрывая плотной тканью или одеждой.

«В течение одной или двух недель избегайте пребывания на солнце», — добавила врач.

Она также перечислила случаи, когда необходима медицинская помощь: если ожог занимает более 10% поверхности тела, пострадали лицо, глаза или гениталии, появились признаки инфекции (покраснение, гной, усиление боли), а также если поднялась температура или ухудшилось общее самочувствие.

Ранее власти Москвы рекомендовали жителям не удалять борщевик самостоятельно, так как его сок вызывает тяжёлые химические ожоги, а вместо этого сообщать о растениях через портал «Зелёные насаждения», выбрав категорию «Недостаточный уровень содержания зелёных объектов» и приложив фото.