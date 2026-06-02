Выпущена брошюра по защите от борщевика В России вышло руководство по защите от борщевика Сосновского. Документ подготовлен в рамках программы «Борщевик под контролем: без права на рост», запущенной в 2024 году. 2 июня, 11:40

Несмотря на сугубо утилитарный характер материала, брошюра будет интересна широкому кругу людей. Она включает в себя не только рекомендации по методам борьбы или технике безопасности, но и информацию о географии распространения борщевика, его истории. Руководство по защите от борщевика Сосновского выпустила JTI Россия совместно со Всероссийским обществом охраны природы (ВООП).

Всего в мире насчитывается несколько десятков видов борщевика. Гигантские борщевики привлекли внимание садоводов ещё в первой половине ХIХ века. Тогда их стали выращивать в странах Европы как декоративные растения. В России борщевик больше всего распространён на Северном Кавказе. При этом далеко не все виды являются ядовитыми.

Более того, безопасные виды (обыкновенный и сибирский) активно употребляли в пищу на Руси в Средние века. Даже в русском кодексе семейной жизни «Домострой» XVI века есть прямая рекомендация «насеять борща и с весны варить его для себя почаще».

К опасным относится борщевик Сосновского. Методам борьбы с ним в брошюре посвящён целый раздел. Эффективная борьба возможна только при комплексном подходе, включающем выкапывание, распахивание полей, а также применение гербицидов там, где это разрешено. Среди доказавших свою эффективность способов также выделяют создание плотных злаковых дернин на открытых участках и выпас на борщевике овец и коз, которые могут питаться им без негативных последствий.

Большой интерес представляют необычные методы борьбы. Например, вымораживание. Землю в разгар зимы очищают от снега. При низких температурах она промерзает как раз на ту глубину, где у борщевика почки. Метод особенно эффективен при температуре –25 °С.

Авторы дают совет и тем, кто предлагает заместить борщевик топинамбуром. По их словам, результативность такого замещения не доказана. К тому же в большинстве регионов вторичного ареала борщевика топинамбур тоже инвазивный вид, не являющийся естественным представителем местной флоры.

В то же время составители брошюры подчёркивают, что борьба с этим опасным сорняком — это дело не только властей, но всего общества. 31 июля 2025 года подписан закон, который обязывает с 1 марта 2026 года владельцев всех земельных участков принимать меры по борьбе с борщевиком. Нерадивых землепользователей ждёт штраф: до 50 тысяч рублей для физлиц, до 70 тысяч рублей для должностных лиц и до 700 тысяч рублей для компаний.

Авторы Валерия Мишина