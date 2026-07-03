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3 июля, 16:22

Борщевик в Москве: почему его нельзя трогать и куда жаловаться

Жителям Москвы порекомендовали не вырывать борщевик собственноручно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Georgy Dzyura

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Georgy Dzyura

Жителям столицы не стоит своими руками избавляться от борщевика, если растение попадётся во дворе, у дороги или в парке. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале сайта мэра Москвы.

Вместо самостоятельной борьбы с сорняком нужно оставить сообщение на городском портале. Причина проста: сок борщевика при контакте с кожей приводит к тяжёлым химическим ожогам.

Для направления обращения потребуется перейти в модуль «Зелёные насаждения». В открывшейся карточке необходимо зафиксировать категорию «Недостаточный уровень содержания зелёных объектов», указать в качестве основания наличие токсичной флоры на газоне, а затем подтвердить свои доводы фотофиксацией обнаруженного борщевика.

Выпущена брошюра по защите от борщевика
Выпущена брошюра по защите от борщевика

До этого сообщалось, что в сафари-парке в Новой Москве, где содержат тигров, львов и других экзотических животных, вольеры заросли ядовитым борщевиком. Посетители жаловались, что администрация не спешит убирать опасный сорняк, а у некоторых обитателей появились ожоги от растения.

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Вероника Бакумченко
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