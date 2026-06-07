Львы среди ядовитых джунглей: Посетители пожаловались на борщевик в сафари-парке в Новой Москве

В сафари-парке в Новой Москве, где живут тигры, львы и другие экзотические животные, территорию захватил ядовитый борщевик. Посетители жалуются, что вольеры заросли опасным сорняком, а администрация не торопится его убирать, пишет Telegram-канал Mash.

В парке под Москвой вольеры заросли ядовитым борщевиком, животные страдают. Видео © Mash

Вход в парк стоит 2500 рублей. За эти деньги гости видят маленькие вольеры и заросли борщевика. У животных — ожоги от этого растения. Один из страусов уже второй день ходит с кровавой раной на шее, в птичнике очень душно. Контактную зону, где детей пускали к животным, закрыли — потому что дети слишком мучили обитателей.

В парке под Москвой вольеры заросли ядовитым борщевиком, животные страдают. Фото © Mash

Теперь новая беда — борщевик, который калечит зверей. Администрация парка объясняет, что быстро выкосить сорняк химией нельзя — это опасно для животных. Говорят, что у львов уже выработался иммунитет к борщевику, и они сами обходят заросли.

При этом с 1 марта 2026 года в России действует закон, который обязывает владельцев участков бороться с борщевиком. За бездействие компании могут оштрафовать на сумму от 400 до 700 тысяч рублей. Но сафари-парк пока ничего не делает.