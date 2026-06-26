Роботы против борщевика: В Ленобласти начали по-новому бороться с опасным сорняком

В Ленинградской области к борьбе с борщевиком начали привлекать роботизированные комплексы. Первые установки уже работают в Тосненском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В Ленобласти для борьбы с борщевиком начали использовать роботов и дроны. Видео © Telegram / Александр ДроZденко

«В Ленобласти на борьбу с борщевиком вышли ещё и роботы. Первые образцы работают в Тосненском районе — по берегам рек, в населённых пунктах, там, где обработка химией запрещена», — написал он в своём Telegram-канале.

Использование роботизированных систем внедрено в рамках региональной программы по уничтожению борщевика.

Власти планируют расширить практику на другие районы и создать отдельное подразделение по борьбе с сорняком при профильном комитете. Также готовится цифровая система учёта обращений граждан и обработанных участков, где фиксируется распространение растения.

Региональные власти напоминают, что обязанность по уничтожению борщевика лежит на собственниках земельных участков. В случае игнорирования предписаний применяются штрафы, а при повторных нарушениях возможны процедуры по изъятию земли.

Ранее в Москве двое мужчин оказались в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после попытки «укрепить организм» опасными способами. Один из пострадавших поймал гадюку на даче и привёз её в город, решив проверить на себе идею о «привыкании» к яду. Второй пациент попытался использовать борщевик, поверив в его «лечебные свойства», однако сок растения вызвал у него серьёзные ожоги кожи.