В России создали назальный спрей против зависимости от спреев

Спрей, который дольше обычного удерживается на слизистой носа, разработали специалисты Сеченовского университета. Препарат предназначен для терапии медикаментозного ринита — состояния, которое может возникнуть при неправильном использовании сосудосуживающих средств. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Главная особенность разработки — мукоадгезивный компонент. После попадания в нос жидкость превращается в гель и фиксируется на слизистой, благодаря чему действующее вещество высвобождается дольше. В состав также включили компоненты, которые, по словам разработчиков, воздействуют на механизмы развития медикаментозного ринита и помогают защитить слизистую от пересыхания. В университете утверждают, что аналогичных решений на российском и зарубежном рынках сейчас нет.

Над препаратом работали фармакологи, специалисты по фармацевтической технологии и оториноларингологи. Разработчики уже подали заявку в Роспатент на регистрацию новинки. Пока спрей проходит доклинический этап испытаний. В вузе сообщили, что пилотные испытания на крысах и кроликах показали его безопасность и эффективность, однако исследований с участием пациентов ещё не проводили.

Технологию рассчитывают использовать как для изготовления препаратов по индивидуальным рецептам в аптеках, так и для промышленного производства. До применения средства в клинической практике разработке ещё предстоит пройти необходимые этапы исследований.

Ранее москвичка получила перфорацию носовой перегородки после нескольких лет использования назального спрея от насморка. Девушка начала пользоваться препаратом после обычной простуды и продолжала применять его около трёх лет.