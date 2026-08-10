Не только одиночки: Учёные пересмотрели представление о гонке сперматозоидов

Сперматозоиды далеко не всегда борются друг с другом в одиночку — многие из них умеют сбиваться в группы и двигаться сообща. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале Nature Communications.

Учёные провели масштабный сравнительный анализ сотен видов членистоногих. Оказалось, что за время эволюции сперматозоиды не раз начинали соединяться между собой и перемещаться коллективно. В одних случаях клетки удерживает вместе особое вещество, в других они выстраиваются в упорядоченные «поезда».

По реконструкции авторов, групповые сперматозоиды мог иметь и общий предок всех насекомых. Это значит, что привычное представление о миллионах одиночек, наперегонки стремящихся к яйцеклетке, подходит далеко не для всех животных.

Главная идея исследования в том, что успех в гонке к яйцеклетке зависит не только от скорости отдельной клетки. Иногда побеждают те сперматозоиды, которые начали грести вместе.

А ранее уролог-андролог Андрей Смерницкий предупредил об опасности узких мужских джинсов. По его словам, облегающие брюки нарушают кровоснабжение органов малого таза и мошонки. Из-за застоя крови повышается риск окислительного стресса, а качество и подвижность сперматозоидов ухудшаются.