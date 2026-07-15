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15 июля, 07:55

Москвичка прожгла себе дыру в носу спреем от насморка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alliance Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alliance Images

Москвичка получила перфорацию носовой перегородки после нескольких лет использования назального спрея от насморка. Девушка начала пользоваться препаратом после обычной простуды и продолжала применять его около трех лет.

Она распыляла средство прямо на носовую перегородку, не задумываясь о правильной технике. Со временем у пациентки появились постоянная сухость, кровянистые корки и зависимость от препарата. После обращения к врачу выяснилось, что в перегородке образовалось отверстие. По словам Баширова, на ранней стадии его можно заметить по характерному «свисту» при дыхании, однако затем этот симптом исчезает из-за увеличения перфорации.

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Врач Каран Баширов рассказал Baza, что в подобных случаях медикаментозное лечение уже не помогает и требуется операция. Он также отметил, что за последние годы все больше пациентов обращаются с зависимостью от сосудосуживающих капель и медикаментозным ринитом, при котором человек уже не может нормально дышать без препарата.

Медики предупреждают, что регулярное использование сосудосуживающих назальных спреев вызывает стойкую зависимость и повреждения слизистой оболочки носа уже через 5-7 дней.

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Александра Вишнякова
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