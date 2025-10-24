Россиян предупредили о коварстве популярных назальных спреев

Регулярное использование сосудосуживающих назальных спреев вызывает стойкую зависимость и повреждения слизистой оболочки носа уже через 5-7 дней, предупредила в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» исполняющая обязанности заведующей отделением профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева.

Не лечит, а калечит и делает только хуже: Топ-5 главных ошибок в борьбе с простудой

Не лечит, а калечит и делает только хуже: Топ-5 главных ошибок в борьбе с простудой

Для преодоления зависимости она рекомендовала постепенное сокращение дозировки совместно с применением солевых растворов и противовоспалительных спреев для восстановления тканей. В сложных случаях требуется вмешательство оториноларинголога или даже малотравматичное хирургическое вмешательство. Однако ключевой профилактической мерой является ограничение использования сосудосуживающих препаратов сроком не более одной недели.