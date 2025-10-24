Россиян предупредили о коварстве популярных назальных спреев
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Image Point Fr
Регулярное использование сосудосуживающих назальных спреев вызывает стойкую зависимость и повреждения слизистой оболочки носа уже через 5-7 дней, предупредила в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» исполняющая обязанности заведующей отделением профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева.
«Развивается так называемый медикаментозный ринит: слизистая отекает, пересыхает, появляются микротрещины и кровотечения», — подчеркнула эксперт.
Для преодоления зависимости она рекомендовала постепенное сокращение дозировки совместно с применением солевых растворов и противовоспалительных спреев для восстановления тканей. В сложных случаях требуется вмешательство оториноларинголога или даже малотравматичное хирургическое вмешательство. Однако ключевой профилактической мерой является ограничение использования сосудосуживающих препаратов сроком не более одной недели.
