Регион
24 октября, 07:33

Россиян предупредили о коварстве популярных назальных спреев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Image Point Fr

Регулярное использование сосудосуживающих назальных спреев вызывает стойкую зависимость и повреждения слизистой оболочки носа уже через 5-7 дней, предупредила в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» исполняющая обязанности заведующей отделением профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева.

Не лечит, а калечит и делает только хуже: Топ-5 главных ошибок в борьбе с простудой
«Развивается так называемый медикаментозный ринит: слизистая отекает, пересыхает, появляются микротрещины и кровотечения», — подчеркнула эксперт.

Для преодоления зависимости она рекомендовала постепенное сокращение дозировки совместно с применением солевых растворов и противовоспалительных спреев для восстановления тканей. В сложных случаях требуется вмешательство оториноларинголога или даже малотравматичное хирургическое вмешательство. Однако ключевой профилактической мерой является ограничение использования сосудосуживающих препаратов сроком не более одной недели.

Как не переплачивать в аптеке: Маркетинговые уловки при продаже лекарств
Ранее врач раскрыла, чем опасна «капельная» зависимость. Кроме того, Life.ru узнал, какие домашние рецепты работают лучше капель. А ещё россиянам рассказали, как сэкономить до 1500 рублей в аптеке в сезон простуд.

