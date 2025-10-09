Насморк уйдёт за день: Life.ru узнал, какие домашние рецепты работают лучше капель

Покупать капли при каждом насморке – привычка, от которой врачи советуют избавиться. Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, кандидат медицинских наук Станислав Ионов в беседе с Life.ru объяснил, что бороться нужно не с симптомами, а с причиной – вирусом.

Он отметил, что сосудосуживающие капли только временно убирают выделения, а при частом применении вызывают зависимость и становятся неэффективными. По словам профессора, до сих пор одним из самых действенных противовирусных средств остаётся римантадин, хотя во время пандемии CoViD-19 у некоторых пациентов к нему случилось привыкание.

«Более эффективны против вирусов иммуномодуляторы, прежде всего ликопид и кагоцел, которые можно принимать и профилактически. А самые сильные препараты, с эффективностью до 91-84 процентов, – это средства из группы интерферонов: реаферон, лейкоцитарный интерферон, гриппферон, ингарон», – пояснил эксперт.

Он добавил, что лейкоцитарный интерферон выпускается в виде порошка розового цвета, который нужно развести кипячёной водой и капать в нос дважды в день – утром и вечером.

«Против насморка, а также профилактически можно использовать щелочное 72%-е хозяйственное мыло. Смочите ватную палочку водой, намыльте и вращательными движениями аккуратно обработайте носовые ходы утром и вечером», – посоветовал профессор.

Собеседник Life.ru подчеркнул, что ринит почти всегда сопровождается фарингитом, поэтому важно лечить оба состояния одновременно.

«Помогут щелочные ингаляции: растворите чайную ложку соды в 100 мл воды, немного подогрейте, чтобы шёл пар, и дышите поочередно через нос и рот 3-4 раза в день. Детям лучше делать такие процедуры через небулайзер, чтобы не обжечься. Горло можно полоскать солевым раствором или фурацилином», – уточнил он.

По словам профессора, действенным средством остаётся раствор фуразолидона.

«Разведите две таблетки в 50 мл горячей воды, наберите в старый флакон от капель и закапывайте по 2-3 капли утром и вечером. Этим же раствором можно полоскать горло. Отлично работает в комплексе со спреем мирамистин – он действует на грамположительную флору, а фуразолидон на грамотрицательную и смешанную», – объяснил специалист.

Врач также посоветовал использовать тайский спрей с ромашкой при фарингите и рините, а для облегчения дыхания – прогревать носовые пазухи. Для этого можно приложить к ним сваренное горячее яйцо или прогревать минут 20 синей лампой – рефлектором Минина. В завершение эксперт порекомендовал старый проверенный метод.

«Перед сном выпейте чай с мёдом и аспирином, чтобы хорошо пропотеть. И не забывайте: чтобы избежать ринита, в холодное время года держите ноги в тепле и избегайте переохлаждения», – заключил он.

Ранее Life.ru писал, что бороться с простудой можно не только таблетками, но и горячими напитками. Врачи назвали шесть рецептов, которые помогают быстрее встать на ноги: от золотого молока с куркумой до сбитня с брусникой. Все они действуют мягко, но эффективно – снимают воспаление, согревают и укрепляют иммунитет.