«Симптом, а не болезнь»: Life.ru выяснил, как быстро вылечить кашель

Скорость выздоровления при кашле зависит от его причины. Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, терапевт Юлия Якиманская рассказала Life.ru, как определить тип кашля и какие меры помогают ускорить лечение.

Важно понимать, что волшебной таблетки для мгновенного излечения кашля не существует, так как кашель — это симптом, а не болезнь. Чтобы быстро вылечить кашель, нужно действовать комплексно: определить его тип и причину, а затем сочетать аптечные средства (если назначил врач) и эффективные домашние методы. Юлия Якиманская Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения

Согласно врачу, первым шагом в терапии является определение вида кашля. Влажный сопровождается выделением мокроты; задача лечения — облегчить её вывод из дыхательных путей. Сухой проявляется першением, раздражением горла, характерен на раннем этапе простуды или при аллергических реакциях. Цель — смягчить слизистую и уменьшить кашлевой рефлекс.

Общие рекомендации для лечения любого кашля (основа быстрого выздоровления) Общие меры для всех видов кашля включают обильное тёплое питьё: вода с лимоном и мёдом, травяные чаи (ромашка, липа, чабрец), морсы, компоты, минеральная вода без газа, тёплое молоко с мёдом и сливочным маслом. Используйте увлажнитель, развешивайте мокрые полотенца на батареи или просто чаще делайте влажную уборку. Регулярное проветривание обеспечивает приток свежего воздуха, а щадящий режим помогает организму направить силы на восстановление.

Специфическое лечение в зависимости от типа кашля После консультации с врачом при влажном кашле можно принимать муколитики (АЦЦ, Амброксол, Бромгексин) для разжижения густой мокроты и отхаркивающие препараты (Геделикс, Доктор МОМ, Мукалтин, сиропы на основе корня солодки или подорожника), которые усиливают работу ресничек дыхательных путей.

«Такое эффективное домашнее средство, как ингаляции — лучший способ увлажнить дыхательные пути и доставить лекарство прямо к очагу воспаления. Ингаляции могут быть с физраствором или минеральной водой (например, Боржоми) — это безопасно и очень эффективно для увлажнения. С отварами трав (ромашка, шалфей) или несколькими каплями эфирных масел (эвкалипт, пихта) — с осторожностью, если нет аллергии. Ингаляции можно делать с помощью небулайзера (самый современный способ) или просто дышать над кастрюлей с паром», — поделилась эксперт.

Дренажный массаж особенно полезен для детей. Лёгкие постукивающие движения по спине детям (избегайте области позвоночника) помогают мокроте отделиться от стенок бронхов. Взрослым этот вибрационный массаж лучше делать не раскрытой, а слегка согнутой ладонью — тогда волна лучше достанет до воспаленных бронхов.

Если кашель сухой (раздражающий), необходимо смягчить горло и уменьшить интенсивность кашлевых приступов. Однако влажный кашель подавлять нельзя. Противокашлевые средства назначает только врач. Это могут быть средства центрального действия (Коделак Нео, Синекод, Омнитус) — блокируют кашлевой центр в мозге. Или препараты периферического действия (Либексин) — смягчают раздражённую слизистую.

Домашние меры включают полоскание горла раствором соли и соды (по 1 ч. л. на стакан воды) или отваром ромашки каждые 2–3 часа, рассасывание пастилок, мятных конфет и меда. Мёд прекрасно обволакивает и смягчает горло, однако не стоит добавлять его в кипяток, чтобы он не потерял полезные свойства. Поможет и тёплое питье с маслом: чай или молоко с кусочком сливочного масла.

Что нельзя делать при кашле: — Бездумно принимать противокашлевые препараты при влажном кашле. Это приведёт к застою мокроты и развитию пневмонии. — Самостоятельно начинать приём антибиотиков. Они бесполезны против вирусов, которые вызывают большинство простуд. — Греть грудную клетку, ставить горчичники или парить ноги при высокой температуре. — Курить и употреблять алкоголь.

«Если кашель не проходит дольше 7 дней. Появилась одышка, боль в груди, трудно дышать. Мокрота стала зелёного, жёлтого цвета или с примесью крови. Сильная слабость, потливость. Кашель у ребёнка младше 2 лет. Более трёх дней держится температура выше 38 градусов — немедленно обратитесь к врачу», — заключает терапевт.

