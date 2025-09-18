Эпидемиолог объяснил, как отличить грипп от простуды

Грипп и простуда имеют принципиальные различия в симптоматике, что позволяет уже в начале болезни заподозрить тот или иной вирус. Об этом изданию «Постньюс» рассказал эпидемиолог Ильинской больницы Олег Гамов.

«Простуда обычно развивается постепенно: насморк, чихание, першение в горле, небольшая слабость. Температура чаще до 38 °C. Для гриппа характерно острое начало: высокая температура (38,5–40 °C), озноб, ломота в мышцах и суставах, слабость. Насморк и кашель могут появиться позже», — пояснил Гамов.

Эпидемиолог добавил, что эффективно укрепить иммунитет и помочь организму справиться с болезнью позволяют современные методы с доказанной эффективностью. Он рекомендует придерживаться оптимального режима сна и бодрствования, обеспечить сбалансированное питание, включающее достаточное количество белков, овощей и фруктов, а также не забывать о ежедневной физической активности.