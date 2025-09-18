Эпидемиолог объяснил, как отличить грипп от простуды
Грипп и простуда имеют принципиальные различия в симптоматике, что позволяет уже в начале болезни заподозрить тот или иной вирус. Об этом изданию «Постньюс» рассказал эпидемиолог Ильинской больницы Олег Гамов.
«Простуда обычно развивается постепенно: насморк, чихание, першение в горле, небольшая слабость. Температура чаще до 38 °C. Для гриппа характерно острое начало: высокая температура (38,5–40 °C), озноб, ломота в мышцах и суставах, слабость. Насморк и кашель могут появиться позже», — пояснил Гамов.
Эпидемиолог добавил, что эффективно укрепить иммунитет и помочь организму справиться с болезнью позволяют современные методы с доказанной эффективностью. Он рекомендует придерживаться оптимального режима сна и бодрствования, обеспечить сбалансированное питание, включающее достаточное количество белков, овощей и фруктов, а также не забывать о ежедневной физической активности.
Ранее главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напоминал, что от гриппа нужно прививаться каждый год. Эксперт объяснил, что вирус гриппа всё время изменяется, поэтому иммунитет, который появился после перенесённой болезни или прошлой прививки, со временем перестаёт быть эффективным. Он подчеркнул, что ежегодная вакцинация помогает организму лучше подготовиться и легче перенести пик заболеваемости гриппом и простудой.