Роспотребнадзор: Почти 900 тысяч человек заболели в России ОРВИ за неделю

В России сохраняется тенденция к росту заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, на 38-й неделе текущего года было зарегистрировано более 899 тысяч случаев ОРВИ негриппозной этиологии. Рост составил 29%

Как отмечают в ведомстве, наблюдаемая динамика соответствует сезонным особенностям данного периода года и связана с завершением массового отпускного сезона и формированием организованных детских коллективов. Параллельно продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, в рамках которой уже привито свыше 16,5 миллиона граждан.

Также за отчётный период было зафиксировано 14,8 тысячи случаев заболевания CoViD-19. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности: ограничить посещение мест массового скопления людей, сократить контакты при появлении симптомов недомогания, регулярно проветривать помещения и соблюдать гигиену рук. При первых признаках ОРВИ ведомство советует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.