Не узнают ни биометрия, ни пограничники: Сделавшего четыре пластики Морозова призвали срочно менять документы

Российский юморист Александр Морозов может столкнуться с проблемами при предъявлении паспорта, так как его новая внешность после операции на лице сделала его неузнаваемым. О юридических тонкостях послеоперационной жизни артиста рассказал Life.ru вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв.

Похудение на десятки килограммов и пластика лица могут создать редкую бытовую ситуацию, когда человек юридически остаётся тем же, при этом фотография в паспорте уже плохо помогает его опознать. Российские нормы прямо предусматривают замену внутреннего паспорта при существенном изменении внешности из-за заболевания либо медицинского вмешательства. Для этого к заявлению прикладывают старый паспорт, две фотографии и медицинское подтверждение операции или лечения Дмитрий Хрулёв вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога»

Чёткой шкалы, после скольких потерянных килограммов или какой именно операции паспорт пора менять, нет. Потеря 80 кг сама по себе автоматической замены не вызывает, отметил эксперт. Значение имеет масштаб изменений лица и возможность уверенно сопоставить человека с фотографией. В случае бариатрической операции и последующей пластики лица такое основание вполне может возникнуть.

Загранпаспорт при значительном изменении внешности тоже стоит переоформить. Это особенно актуально перед поездками, где фотографию сверяют сотрудники и системы распознавания лица. Сильное расхождение может привести к дополнительной проверке личности.

Водительское удостоверение из-за одной лишь смены внешности менять по действующим нормам не требуется. Среди оснований для его замены указаны истечение срока, изменение персональных данных, повреждение, утрата и отдельные изменения состояния здоровья. СНИЛС, ИНН, свидетельства о собственности и другие бумаги без фотографии также сохраняются, если имя и остальные персональные данные остались прежними.

Отдельный вопрос возникает у тех, кто сдавал биометрию лица, добавил собеседник Life.ru. После серьёзной пластики её можно обновить досрочно. Такая возможность предусмотрена и до истечения установленного срока использования биометрических данных.

Напомним, комик Александр Морозов показал результат подтяжки лица и рассказал об интимной пластике. Артист признался, что операция на лице продолжалась шесть часов, а сейчас он проходит восстановление. По его словам, пластика помогает исправлять последствия похудения и расширять актёрский диапазон. Юморист пояснил, что похудел на 80 кг, после чего кожа просто повисла на лице и исправить это можно было только у хирурга.