«Всё ради искусства и женщин»: Звезда «Кривого зеркала» Морозов показал результат пластики

Юморист Александр Морозов кардинально изменил внешность, перенеся пластическую операцию на лице. После значительного похудения 53-летний артист решился на хирургическое вмешательство, и результат удивил не только поклонников, но и его самого.

Юморист Александр Морозов сделал пластическую операцию на лице. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ morozov_artist

Перед процедурой Морозов рассказал подписчикам в личном блоге, что отправляется в столичный Институт пластической хирургии и косметологии. Предстоящую операцию он в шутку сравнил с карнавалом, подчеркнув своё волнительное состояние.

Хирурги работали над преображением артиста шесть часов. Сейчас юморист постепенно привыкает к обновлённому облику, хотя отёки после вмешательства ещё сохраняются. Несмотря на это, промежуточный итог уже производит сильное впечатление.

«Всё ради искусства и женщин! Больше ничего делать не планирую. Мне кажется, я уже идеален! Зубы я вставил, волосы вырастил, похудел. Теперь вот красотой занялся. Я даже не знаю, что ещё нужно», — рассказал довольный артист.

Подписчики активно поддерживают Морозова в комментариях. Они пишут, что после восстановления лицо будет выглядеть ещё лучше, а некоторые сравнивают артиста с 17-летним юношей и отмечают отличную работу хирурга. Но омоложение оказалось не завершающим результатом. По информации «СтарХит», ещё одна процедура касалась интимной части тела. Актёру удалили установленный ранее имплант и увеличили объём.

Для юмориста это уже не первая операция. Несколько лет назад ему провели вмешательство на желудке, чтобы избавиться от лишнего веса. Морозов признавался, что всегда был полным и не рассчитывал похудеть с помощью диет или занятий спортом. После резкого снижения веса потребовалась ещё одна процедура — удаление избыточной кожи. Артист остался доволен итогом и подробно рассказывал о ходе восстановления.

Ранее сообщалось, что Дана Борисова не планирует в ближайшее время обращаться к пластическим хирургам, хотя раньше корректировала внешность с помощью операций и уколов красоты. Полгода назад звезда собиралась сделать абдоминопластику, чтобы ушить разошедшиеся мышцы живота. Операция уже должна была начаться, но в последний момент врачи получили анализы и обнаружили у неё очень низкий уровень ферритина. Анестезиолог отказался вводить наркоз. Борисова призналась, что восприняла это как знак и решила пока отказаться от хирургических вмешательств.