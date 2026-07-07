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7 июля, 10:17

Дана Борисова отказалась от пластических операций из-за проблем со здоровьем

Обложка © ТАСС /Наталья Шатохина/ NEWS.ru

Обложка © ТАСС /Наталья Шатохина/ NEWS.ru

Дана Борисова не планирует в ближайшее время ложиться под нож пластического хирурга, хотя раньше корректировала внешность с помощью операций и «уколов красоты». По словам звезды, полгода назад она собиралась сделать абдоминопластику.

Телеведущая планировала ушить разошедшиеся мышцы живота. Операция уже должна была начаться, но в последний момент врачи получили анализы и обнаружили у неё очень низкий уровень ферритина. Анестезиолог отказался вводить наркоз.

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«И я сочла это за некий знак, что пока мне не нужны никакие операции», — призналась Борисова в интервью Леди Mail.

После сорвавшейся операции она решила пока отказаться от хирургических вмешательств. Полностью уход звезда не забросила, просто выбирает более щадящие процедуры. Недавно телеведущая прошла термолифтинг на аппарате «Олиджио», а также сделала векторный лифтинг.

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Борис Эльфанд
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