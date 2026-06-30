«У меня биполярочка»: Дочь Даны Борисовой недовольна модой на психические диагнозы

У дочери телеведущей Даны Борисовой некоторое время назад диагностировали биполярное расстройство. Однако сама Полина уверена, что не стоит превращать психические диагнозы в модный образ и ставить их себе без врачей.

Она рассказала, что в школьные годы пережила тяжёлый кризис и после этого некоторое время находилась в психиатрической клинике. Сейчас наследница звезды продолжает работать со специалистом и посещает психотерапевта.

По словам дочери Борисовой, в реальных психических заболеваниях нет ничего «крутого» или привлекательного. Говорить о СДВГ, биполярном расстройстве или других диагнозах всерьёз можно только после заключения врачей.

«Я понимаю, когда это говорят в другом смысле. «У меня сегодня биполярочка» — когда человек имеет в виду просто переменчивое настроение», — отметила собеседница 360.ru.

Ранее Полина рассказала о своём диагнозе. Она заявила, что психическое расстройство досталось ей по наследству от матери — телеведущей Даны Борисовой.