Как изменился Прилучный после операций — пластический хирург раскрыла тайны ушей и подбородка

Актёр Павел Прилучный, известный по сериалам «Мажор» и «Закрытая школа», вновь привлёк внимание поклонников — на этот раз не только ролями, но и изменениями во внешности. Пластический хирург Гузаль Исамутдинова в беседе с Woman.ru рассказала, какие операции перенёс артист.

Специалист отметила, что Прилучный сделал отопластику, то есть коррекцию формы ушей, причём дважды. Первая операция была выполнена неудачно: верхние кончики ушных раковин слишком плотно подшили к хрящам, создавая эффект «прибитых к голове» ушей, а мочки оттопыривались. Этот дефект заметили зрители ранних сериалов.

В последние два-три года актёр снова обратился к хирургам, и результат оказался более естественным: уши стали выглядеть «как свои». Кроме того, поклонники отметили, что черты нижней челюсти Прилучного стали более выраженными и чёткими. По словам Исамутдиновой, это, скорее всего, связано с контурной пластикой с использованием филлеров, а не с масштабным хирургическим вмешательством.

Вероятно, по такой же схеме был слегка скорректирован и подбородок. Это может быть связано с последствиями прошлых травм: несколько лет назад у актёра удалили кисту верхней челюсти, а в ноябре 2020 года он получил перелом челюсти в драке в калининградском клубе. Контурная пластика помогла выровнять лёгкую асимметрию и сгладить последствия операций.

Тем временем бывшая жена Прилучного, актриса Агата Муцениеце, цветёт и пахнет. Вместе с семьёй она наслаждается отпуском в Латвии. В местной деревне звезда совмещает отдых со спортом и трудом, а также продолжает заботиться о фигуре, бегая по лесным тропам после рождения третьего ребёнка.

Кстати, недавно Прилучный спустя шесть лет объяснил причины развода с Муцениеце. По его словам, конфликты в семье возникли из-за того, что бывшая супруга предпочитала строить карьеру, а не сосредотачиваться на доме и детях.