Агата Муцениеце показала, как бегает по лесу и стирает носки в тазике в Латвии

Актриса Агата Муцениеце (во втором браке — Дранга) вместе с 13-летним сыном Тимофеем и 10-летней дочерью Мией отправилась в Латвию. В местной деревне она не только отдыхает, но и занимается спортом, а также ручным трудом. По словам актрисы, даже в отпуске она продолжает работать над собой — бегает по лесным тропам, чтобы сбросить лишние килограммы после третьих родов.

«По лесу бежится быстрее», — поделилась Муцениеце.

Муцениеце честно показала деревенские будни в Латвии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

После пробежки она вручную стирала носки в тазике на свежем воздухе. По её словам, это часть деревенской жизни — стиральная машина сломалась, и пришлось вспоминать почти забытые навыки. Актриса подчеркнула, что такие бытовые сложности не тяготят её, а наоборот, дают ощущение настоящей жизни без прикрас.

Ранее Агата Муцениеце призналась, что не может быстро вернуть форму после родов из-за трудностей с диетой, хотя активно занимается спортом. Она отметила, что шоколад и капучино мешают ей в похудении.