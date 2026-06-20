Агата Муцениеце призналась, что не может похудеть из-за пагубного пристрастия

Актриса Агата Муцениеце призналась, что не может быстро вернуть идеальную форму из-за сложностей с соблюдением диеты. Об этом она рассказала в комментарии Пятому каналу.

Агата Муцениеце призналась, что не может похудеть. Видео © Пятый канал

По словам артистки, спорт присутствует в её жизни активно, однако именно пищевые привычки пока остаются главным препятствием на пути к желаемому результату. Она отметила, что, несмотря на внешне хорошую форму после родов, процесс похудения требует больше времени.

«Ничего не делаю, хожу в спортзал, но с питанием пока не получается. Тяжело отказаться от шоколада и капучино», — подчеркнула звезда.

Ранее Агата Муцениеце и её супруг Пётр Дранга высказались против рилсов. 37-летняя звезда заметила, что для атрофии мозга вовсе не обязательно уходить в декрет, достаточно целыми днями листать короткие видео.