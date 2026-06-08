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Регион
8 июня, 09:19

Агата Муцениеце и Пётр Дранга заявили, что из-за просмотра рилсов сохнет мозг

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Актриса Агата Муцениеце и её супруг, аккордеонист-виртуоз Пётр Дранга, в беседе с корреспондентом Пятого канала высказались против рилсов. Отвечая на вопрос о самочувствии после рождения дочери, 37-летняя звезда заметила, что для атрофии мозга вовсе не обязательно уходить в декрет, достаточно целыми днями листать короткие видео.

Муцениеце и Дранга против рилсов. Видео © Пятый канал

«Мне кажется, не обязательно быть в декрете, чтобы у тебя сох мозг. Достаточно просто рилсы листать целыми днями», — заявила Муцениеце, а стоящий рядом Дранга поддержал её.

Ранее актёр Павел Прилучный обвинил Агату Муцениеце в крахе их брака. Спустя шесть лет после развода он впервые рассказал, что причиной конфликтов в их семье было желание жены строить карьеру вместо того, чтобы заниматься домом и детьми.

«Когда твой муж — гений»: Муцениеце восхитилась талантом Дранги
«Когда твой муж — гений»: Муцениеце восхитилась талантом Дранги

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Борис Эльфанд
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