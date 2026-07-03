У музыканта Петра Дранги нашли налоговый долг в 43 тысячи рублей

У музыканта Петра Дранги, супруга актрисы Агаты Муцениеце, образовалась задолженность перед ФНС. Согласно документам, которые изучила «Газета.ru», сумма долга за индивидуальное предпринимательство составляет 43 835 рублей.

Кроме того, артист значится учредителем и руководителем двух ООО. Одно из них — «Брукман Концепт» — он открыл в 2025 году, после свадьбы с Агатой. Второе — «Русские Сказки» — появилось только в июне 2026-го.

Основной доход музыканту приносят концерты. По данным продюсера Сергея Дворцова, гонорар Дранги за 45-минутное выступление на частном мероприятии составляет от 1,5 до 3 миллионов рублей. Сам исполнитель свои финансовые дела не комментирует.

А ранее Life.ru писал, что компания Вали Карнавал не принесла ни рубля за год, но уже должна ФНС. Речь идёт об ООО «Карнити» — организации, через которую знаменитость продвигает собственный бренд. Фирма занимается розничной онлайн-торговлей и была зарегистрирована в августе 2025 года.