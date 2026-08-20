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20 августа, 07:22

«Я всегда с ней»: Дочь Славы раскрыла, как певица переживает алкогольный срыв

Александра Морозова поддерживает певицу Славу на фоне алкогольного срыва

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/nastya_slava

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/nastya_slava

Старшая дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала, что артистка после алкогольного срыва вновь старается вернуться к трезвому образу жизни. Об этом она заявила Пятому каналу.

Певица Слава хочет вернуться к трезвому образу жизни. Видео © Пятый канал

Морозова отметила, что подобные ситуации могут случаться у людей, которые проходят путь отказа от спиртного. По её словам, мама столкнулась с очередным сложным этапом, но сейчас находится в хорошем состоянии, а родные продолжают её поддерживать.

«Я с ней на связи постоянно, я её люблю очень сильно, поэтому я всячески пытаюсь ей показать, что я её люблю и что я всегда с ней», — сказала Морозова.

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Ранее дочь певицы Славы заявила, что у её матери произошёл «терапевтический срыв» на фоне борьбы с алкогольной зависимостью. По её словам, это иногда случается с людьми, которые пытаются бросить пить.

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Владимир Озеров
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